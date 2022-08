Na Otoku nogometaši zaslužijo vsaj stokrat več kot nogometašice RTV Slovenija V Angliji še vedno odmeva veličastna zmaga angleških nogometašic v finalu Eura 2022. BBC je opravil raziskavo in se pozanimal, koliko dejansko zaslužijo nogometašice na sezono in kakšna je razlika v plačilih med moškim in ženskim spolom v tem športu.

Oglasi