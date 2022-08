Tako kot v Sloveniji, se tudi v drugih državah na Balkanu soočajo s spremembami cen goriv. V Bosni in Hercegovini so pred dnevi končno dočakali padec cen goriv. Cene goriv se pri njih po novem gibljejo med 1,6 in 1,8 evra. Bencinska črpalka v mestu Brčko pa je cene še dodatno znižala; Vozniki bodo na njihovi črpalki za liter bencina ali dizla plačali le 1,33 evra. Na omenjen bencinski servis so se ...