Pri 102 letih so mu podaljšali vozniško dovoljenje. Ker je v dobri formi. SiOL.net Mario Bonetti iz toskanskega letovišča Viareggio sme še vedno voziti svojo fiat pando, ker je v dobri formi, dobro vidi in sliši. Bonetti je vozniško dovoljenje dobil pred več kot 80 leti, zdaj, pri 102 letih, so mu ga podaljšali.

