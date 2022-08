V spomin na pokojnega gasilca bodo gasilska društva prižgala sirene 24ur.com Danes ob 17. uri bo potekala žalna slovesnost v spomin Goranu Komlenacu, ki je umrl pri gašenju požara nad vasjo Ljubač pri Dubrovniku. Zvečer bodo vsa poklicna in prostovoljna gasilska društva na Hrvaškem v spomin na pokojnika prižgala sirene in se mu poklonila z minuto molka, so sporočili iz hrvaške gasilske zveze.

