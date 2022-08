Po več kot 50 letih bodo prenovili stavbo UKC Ljubljana Družina

Predstavniki ministrstva za zdravje so predstavili stanje investicij v slovenskem zdravstvu. Ob tem se je minister Danijel Bešič Loredan dotaknil tudi obnove UKC Ljubljana in omenil, da je načrt do leta 2025 v celoti prenoviti stavbo UKC Ljubljana.

