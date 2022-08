V dveh portoroških hotelih prenočil “gratis” Primorske novice Iz enega od portoroških hotelov so policisti prejeli prijavo, da eden od gostov ni poravnal računov. Pri njih je več dni prebival državljan BiH in hotel zapustil, ne da bi plačal računa. Poleg tega so ugotovili, da je ostal dolžan tudi v sosednjem hotelu. Policisti zadevo preverjajo, za državljana BiH sledi kazenska ovadba.

