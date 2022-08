Piše: Sara Bertoncelj, Nova 24TV “V zadnjem obdobju policija beleži povečano število nezakonitih prehodov državne meje, kar pa je pričakovano in ne vpliva na varnost v državi,” so ocenili na ministrstvu za notranje zadeve – kar je še toliko bolj zgovorno od dejstvu, da so se pred kratkim odločili za umik ograje na južni meji. “Pričakovano? Javno priznanje Ministrstva za notranje zadeve in Vlade ...