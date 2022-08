Kako bolje uskladiti poklic in družinsko življenje, po novem ureja EU 24ur.com Vse države EU morajo po novem uporabljati evropska pravila za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev. Pravila med drugim določajo minimalne standarde za očetovski, starševski in oskrbovalski dopust ter dajejo pravico zahtevati prožno ureditev dela za koordiniranje poklicne poti in družinskega življenja. Slovenija namerava pravila v svoj pravni red prenesti z...

Sorodno Oglasi Omenjeni Evropska komisija

Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Danijel Bešič Loredan

Aleš Šabeder

Tadej Pogačar