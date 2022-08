ZDA so v nedeljo v napadu z brezpilotnim letalom v Kabulu ubile enega od voditeljev teroristične mreže Al Kaida in nekdanjega tesnega sodelavca Osame bin Ladna Ajmana al Zawahirija. Novico je po televiziji sporočil ameriški predsednik Joe Biden, napad v afganistanski prestolnici pa so potrdili tudi talibani. Tiskovni predstavnik talibanov je dejanje označil za kršitev mednarodnih načel in sporazum ...