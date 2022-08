Angležinje in Nemke prevladujejo v naj enajsterici EP SiOL.net Evropska nogometna zveza (Uefa) in tehnična komisija evropskega prvenstva sta sestavili najboljšo enajsterico eura 2022 za ženske, ki se je v nedeljo končal v Londonu. V njej je devet nogometašic, ki so igrale v finalu; štiri so Angležinje, pet pa je Nemk. V ekipi sta še po ena Francozinja in Španka.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Nemčija

UEFA

UEFA Euro Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Danijel Bešič Loredan

Aleš Šabeder

Tadej Pogačar