Danes popoldne je prišlo do prometne nesreče na štajerski avtocesti. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas pri priključku Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Promet poteka po pospeševalnem pasu. Nastaja zastoj dolg približno 3 kilometre, potovalni čas se podaljša za 15 do 20 minut.