Ljubljana dobila največji hotel: pet zvezdic, 22 nadstropij, 354 sob 24ur.com Grand Plaza hotel je zrasel na Bavarskem dvoru kot del arhitekturnega projekta severnih vrat Ljubljane. In kaj še ponuja? 10 kongresnih dvoran, bar in restavracijo, fitnes in garažno hišo. Investitor Zlatarna Celje zaenkrat še ne razkriva vrednosti tega steklenega hotela, vrednost projekta je bila sicer na začetku ocenjena na okoli 40 milijonov evrov. In koliko bi morali odšteti za sobo v največj...

Sorodno

















































































































































































































Oglasi Omenjeni Celje

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Mesec

Danijel Bešič Loredan

Jani Klemenčič