Med železarji še Mark Sojer SiOL.net Novi član hokejskega kluba HDD Sij Acroni Jesenice je tudi 20-letni sloveski napadalec Mark Sojer, ki je zadnje tri sezone izkušnje nabiral v drugi ekipi beljaškega kluba VSV. Lani si je prislužil tudi laskavi naziv najboljšega igraleca in streleca v avstrijski ligi do 20 let, pred leti je bil tudi član slovenske reprezentance do 18 let.

