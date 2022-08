Bo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja poslej lažje? RTV Slovenija Odslej se v EU-ju morajo uporabljati evropska pravila za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev. Dajejo pravico zahtevati prožno ureditev dela za usklajevanje poklicne poti in družinskega življenja.

Sorodno

Oglasi