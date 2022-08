Festival v Locarnu: na presečišču filmske avantgarde in hollywoodskega blišča RTV Slovenija V Locarnu se v sredo začenja festival, ki velja za najpomembnejši kinematografski dogodek v Švici in za enega od ključnih evropskih festivalov. Nagovarjajo oba pola filmskega spektra: od novega akcionerja z Bradom Pittom do premiere Aleksandra Sokurova.

