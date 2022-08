Časa ni več veliko, treba bo stopiti na plin SiOL.net Slovenska košarkarska reprezentanca se te dni pospešeno pripravlja na kvalifikacije za svetovno in nato tudi evropsko prvenstvo, kjer bodo naši fantje poskušali ubraniti naslov. Za njimi je že teden priprav v Kranjski Gori, od koder so se že preselili v Laško, kjer se bodo pripravljali na tekmi proti Nizozemski in Črni gori.

