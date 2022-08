Sodišče Evropske unije je odločilo, da pristaniške oblasti smejo preverjati ladje, ki na krovu prevažajo migrante, a mora biti pred tem izkazana resna nevarnost zdravja, varnosti, delovnih pogojev na krovu ali okolja. Do odločitve je prišlo po tem, ko se je nevladna organizacija Sea Watch pritožila zoper sicilijanske pristaniške organe, ki so v pristanišču zadržali izkrcanje migrantov, ki so jih l ...