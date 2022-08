Alonso odšel brez pojasnila, beži še talent, ki bi ga zamenjal SiOL.net Fernando Alonso brez pojasnila po sezoni zapušča Alpine in se seli k Aston Martinu. Francozi sicer imajo menjavo prvaka formule 2 Oscarja Piastrija, ki so ga v torek zvečer oznanili za svojega dirkača za 2023. A se je Avstralec dve uri pozneje oglasil prek Twitterja in zapisal, da zanje naslednje leto ne bo dirkal.

