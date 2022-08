Prihaja nova tehnologija interneta in televizije – preizkusite jo prvi! Moški svet A1 Slovenija je razvil novo storitev interneta in televizije, prvo tovrstno na trgu. Namenjena je predvsem gospodinjstvom, ki zaradi različnih razlogov nimajo dostopa do širokopasovnega omrežja. Gre za novo tehnologijo, ki jo odlikujejo hitrost, priročnost in enostavnost.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Internet Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Tanja Fajon

Goran Dragić

Luka Mesec