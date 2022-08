Na območju Ptuja so policisti obravnavali prometno nesrečo voznika štirikolesnika. Kot so sporočili iz policije, je voznik med vožnjo izgubil nadzor nad neregistriranim štirikolesnikom in se prevrnil, pri tem pa se lažje poškodoval. Policija je ugotovila, da je vozil pod vplivom alkohola (0,43 mg/l) in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zoper njega sledi obdolžilni predlog, vozilo pa mu je bilo zaseženo.