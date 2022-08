Mag. Ivan Simič: Davčna reforma kot davčno maščevanje Radio Ognjišče Na Ministrstvu za finance so pripravili in minule dva dni poslali v javno obravnavo predloge sprememb in dopolnitev štirih davčnih zakonov: Zakona o davčnem postopku, Zakona o dohodnini, Zakona o finančni upravi in Zakona o trošarinah.



Sorodno































Oglasi