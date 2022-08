V tekmovalni program izbranih celovečernih igranih filmov se je uvrstil prvenec Jezdeca režiserja Dominika Menceja, ki bo na festivalu imel svetovno premiero. V tekmovalni program izbranih kratkih filmov pa sta se uvrstila igrani kratki film Tako se je končalo poletjescenarista in režiserja Matjaža Ivanišina in animirani film O denarju in srečisrbsko-slovenskega tandema Ane Nedeljković in Nikole ...