Že julija so presegli letno povprečje Primorske novice Vključno z gašenjem zadnjega požara so posadke vojaških helikopterjev in letal do konca julija že presegle običajno število ur letenja minulih let (700 ur). Letos so leteli že 832 ur, pri tem so prepeljali 406 poškodovanih in na plamene zlili več kot 3,6 milijona litrov vode.

Sorodno































Oglasi Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Luka Mesec

Goran Dragić

Danijel Bešič Loredan