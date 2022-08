Požar nad Srednjo vasjo zanetila strela zurnal24.si Vojaški in številni gasilci so včeraj dopoldne gasili požar v naravi na neprehodnem območju v Bohinju. Požar so pogasili, okoliščine pa kažejo na udar strele, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj. Policijski helikopter in reševalci pa so včeraj štirikrat reševali, enemu človeku pa žal niso mogli rešiti življenja.

