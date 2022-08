Jasno sporočilo Ronaldu: To je nesprejemljivo SiOL.net Po prijateljski tekmi s španskim Rayom je še več napetosti med Cristianom Ronaldom in novim trenerjem Manchestra Uniteda Erikom Ten Hagom. "To je nesprejemljivo," je o Portugalčevi potezi javno dejal Ten Hag.

