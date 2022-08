Meningitis skoraj usoden za 12-letnika Lokalec.si Na Pediatrični kliniki Splošne bolnišnice Gospić na Hrvaškem so uspeli še pravočasno rešiti življenje 12-letnemu dečku iz Udbine, poročajo na 24ur.com.

Otrok je z znaki meningitisa prišel v bolnišnico v Gospiću Bolezen je bila tako resna, da bi lahko bila usodna v naslednjih dveh urah. Nemudoma so ga začeli zdraviti z antibiotiki in ga tako stabilizirali, potem pa ga s helikopterjem odpeljali v R ...

