Včeraj nekaj po 9. uri so bili policisti obveščeni, da v novomeški bolnišnici oskrbujejo žensko, ki se je poškodovala v prometni nesreči. Ta se je zgodila na cesti med naseljema Praprot in Stranska vas pri Semiču. 21-letna voznica osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti v ovinku izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se večkrat prevrnila. Povzročiteljici, ki se ...