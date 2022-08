V HESS čakajo na odločitev sodišča v zvezi s HE Mokrice; optimistični glede doseganja načrtovane proizvodnje Energetika.NET Veriga hidroelektrarn na spodnji Savi, katere del je tudi načrtovana hidroelektrarna Mokrice, je v prvih šestih mesecih letošnjega leta proizvedla 168 GWh, načrtovano je bilo 310 GWh, so za Energetiko.NET dejali v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS), kjer so obenem optimistični, da lahko spodnjesavske hidroelektrarne ob primernih pretokih v naslednjih mesecih proizvedejo vso načrtovano proizvodnjo za leto 2022, t.j. 577 GWh. - V HESS si želijo tudi čimprejšnje odločitve sodišča glede HE Mokrice.

