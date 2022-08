Predor pod Ljubljanskim gradom do 12. avgusta zaprt Dnevnik Predor pod Ljubljanskim gradom bo od četrtka, 4. avgusta, od 5. ure do petka, 12. avgusta, do 24. ure zaprt za ves promet. V predoru bodo namreč izvajali vzdrževalna dela, so danes sporočili z Mestne občine Ljubljana.

