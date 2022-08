Digitalni boni 22 – objavljen je seznam izvajalcev izobraževanj! data.si Digitalni boni 22 Digitalni boni 22 so, poleg šolarjev, dijakov in študentov, namenjeni tudi za starejše od 55 let. A za njih bodo digitalni boni 22 na voljo le, če se udeležijo subvencioniranega neformalnega izobraževanja za dvig digitalnih...

Sorodno













Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Luka Mesec

Goran Dragić

Danijel Bešič Loredan