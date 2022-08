Tudi letos je revija Viva izvedla akcijo Moj zdravnik. Zaradi precej enakomerne porazdelitve glasov tokrat niso podelili posebnega priznanja moj zdravnik, ampak so 12 zdravnikom podelili laskave nazive moj zdravnik z različnih zdravstvenih področij in jim s tem izkazali priznanje za opravljeno delo. Med prejemniki sta tudi diabetolog Milivoj Piletič iz Splošne bolnišnice Novo mesto in posavski gi ...