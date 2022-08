V FJK so danes ob 2777 PCR testiranjih potrdili 342 novih okužb z novim koronavirusom. Opravili so še 4327 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili še 972 novih okužb. Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 276 bolnikov s covidom-19, kar je 15 manj kot v soboto in enako število kot včeraj, intenzivno zdravljenje potrebuje sedem bolnikov, trije več kot včeraj. Umrli so štirje bolniki s covido ...