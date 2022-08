Starejši s prstom kažejo na vlado in ministra Bešič Loredana: »Polni ste bili obljub.« Svet 24 V Srebrni niti, nevladnem združenju za dostojno starost, ki si prizadeva za izboljšanje kakovosti življenja starejših v vseh okoljih - tako tistih, ki živijo doma, kot tistih, ki svoje tretje življenjsko obdobje preživljajo v domovih starejših, so razočarani nad novim ministrom za zdravje Danijelom Bešič Loredanom. Od njega, pravzaprav celotne nove vlade, so pričakovali "veliko več, saj smo dobili tudi takšne predvolilne obljube."





