Filma Batgirl naj ne bi prikazali zaradi "slabih odzivov na testnih projekcijah" RTV Slovenija Iz studiev Warner Bros so na presenečenje mnogih sporočili, da si filma Batgirl z igralci Leslie Grace, Michaelom Keatonom in Brendanom Fraserjem v glavnih vlogah ne bo mogoče ogledati, čeprav so snemanja že zaključena in je film v postprodukciji.

