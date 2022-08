Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je danes sporočila razpored tekmovanj v športnem plezanju na olimpijskih igrah leta 2024, ki jih bo gostil Pariz. OI bodo potekale med 26. julijem in 11. avgustom, plezanje pa bo na sporedu v zadnjem tednu iger od 5. do 10. avgusta in se bo končalo z ženskima finaloma v balvanih in težavnosti.



Več na Ekipa24.si