Nenavadna odločitev: sodelujejo s Facebookom in Googlom, a so vseeno dobili rdečo luč SiOL.net "Simbioza, kot pobudnica in tista, ki je naredila največ za digitalno opismenjevanje starejših in zato že leta 2012 prejela priznanje Evropskega parlamenta, bi si verjetno zaslužila biti med izvajalci, vendar so ocenjevalci ocenili, da za to nimamo dovolj kompetenc," pravi Ana Pleško, direktorica zavoda Simbioza, vodilne slovenske institucije s področja digitalnega opismenjevanja, ki je ministrstvo za digitalno preobrazbo ni uvrstilo na seznam izvajalcev digitalnih izobraževanj za starejše. Ana Pleško je zato napovedala, da bodo "po pravni poti poiskali ustrezni mehanizem".

