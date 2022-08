Grad Cmurek stoji na strmi pečini nad mostom čez Muro pri naselju Trate v občini Šentilj. Do leta 2004 je v njem delovala enota Socialno varstvenega zavoda Hrastovec. Ker se je država zavezala k deinstitucionalizaciji in ker je postalo jasno, da takšne ustanove niso primerne za bivanje ljudi, se je zavod iz gradu umaknil, še vedno pa je objekt v njegovem upravljanju. Grad je nato več let sameval, ...