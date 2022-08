Za nami je najbolj vroč mesec v zgodovini meritev. Tudi zadnji julijski dan so zaznamovale zelo visoke temperature. Te niso zaznamovale le meseca julija, temveč so v ospredje stopile že prej. Vremenoslovci ocenjujejo, da so poletja v zadnjih letih kar za tri stopinje toplejša, kot so bila pred približno petdesetimi leti ali še prej. Vremenski ekstremi in ob tem še odsotnost padavin so krivec, da s ...