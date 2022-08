Zanimivo, tudi vojna v Ukrajini se je začela z vojaškimi vajami Rusije – Vojaški odziv Kitajske po obisk Nancy Pelosi na Tajvanu vzbuja strahove pred stopnjevanjem in novo vojno topnews.si Tajvanske oblasti so včeraj sporočile, da je 27 kitajskih vojaških letal danes vstopilo v območje zračne obrambe Tajvana, kjer je bila na obisku predsednica ameriškega predstavniškega doma Nancy Pelosi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vojaški odziv Kitajske zaradi obiska Nancy Pelosi vzbuja strahove pred stopnjevanjem pa poroča Finacial Times. China’s military response to Pelosi visit […]...

Sorodno





















































































Oglasi Omenjeni Financial Times

Kitajska

Nancy Pelosi

Rusija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zoran Janković

Luka Mesec

Goran Dragić

Boris Gorenc