Seznam izvajalcev izobraževanj, ki so za starejše od 55 let pogoj za dvig digitalnega bona Celje.info Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo je objavila seznam izvajalcev neformalnega izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc, ki so namenjeni starejšim od 55 let in so pogoj za koriščenje digitalnega bona. V Savinjski regiji bosta izobraževanja izvajala le Ljudska univerza Velenje v občinah Velenje, Šoštanj, Nazarje, Mozirje, Ljubno ob Savinji in Šmartno ob Paki ter ljubljansko

