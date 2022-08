Kaj takšnega se v zgodovini avstralskega šova še ni zgodilo! SiOL.net V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, so se zaključne ceremonije udeležili še trije zakonski pari. Cody in Selina ter Jack in Domenica so se odločili, da zakon nadaljujejo tudi v resničnem življenju. Mitchella in Ello čaka ločena prihodnost.

