Včeraj ob 17.30 uri se je pri delu s traktorjem na območju Raven pri Šoštanju smrtno ponesrečil 33-letni moški, so sporočili s PU Celje. Policisti in kriminalisti so na kraju z zbiranjem obvestil in ogledom kraja ugotovili, da je moški opravljal sanacijo plazu, pri tem se je s traktorjem prevrnil in padel iz njega. Zaradi poškodb je na kraju nesreče umrl. Tuja krivda je izključena. Policisti bodo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo. foto: pixabay