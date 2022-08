Mineva 60 let od smrti hollywoodske ikone Marilyn Monroe 24ur.com 4. avgusta pred šestdesetimi leti je umrla ameriška igralka Marilyn Monroe. Utelešala je lik naivne blondinke, bila je odlična komičarka in seks simbol generacije. Po uradni razlagi je bil zanjo usoden prevelik odmerek uspavalnih tablet, stara je bila 36 let.

