Grozovit padec tudi na dirki okoli Burgosa, najhuje sta jo skupila Ballerini in Gonzalez Politikis Včerajšnji etapi dveh največjih kolesarskih dirk, ki trenutno potekata, dirke po Poljski in dirke okoli Burgosa, sta bili v znamenju padcev. Kolesarji na Poljskem so se zapletli v padec 800 metrov pred ciljem, še bolj grozovita pa je bila nesreča v Španiji, kjer je kar nekaj tekmovalcev končalo s težjimi poškodbami, poroča cyclingnews.com. Najhuje naj […]

