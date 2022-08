Avstrijska poštna družba Österreichische Post je v začetku julija vstopila na slovenski trg in za to ustanovila hčerinsko družbo Express One Slovenia. Ker besedo Slovenija uporabljajo brez dovoljenja slovenske vlade, je gospodarsko ministrstvo s primerom seznanilo tržni inšpektorat, danes piše Delo. V register Ajpesa je registrirano podjetje Express One SI. Podjetje v javni rabi ne sme uporabljati ...