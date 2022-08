Milan Jazbec je Osnovni šoli Artiče, katere učenec je bil, podaril štiriindvajset svojih knjig v desetih jezikih. Med knjigami so Martin Krpan – diplomat in vojščak, iz napovedane trilogije Dama v belem romana Mavrica izza duše in Iskanje izgubljene duše, dodal je še tri pesniške zbirke in Skopske razgovore, v katerih je v soavtorstvu s Svetom Stamenovom zbral svoje radijske intervjuje, ki jih je ...