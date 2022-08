Azerbajdžan izkoristil šibkost Putina za napad na Gorski Karabah Nova24TV V Gorskem Karabahu je prišlo do spopadov med armenskimi in azerbajdžanskimi oboroženimi silami. Na armenski strani sta umrla dva vojaka, na azerbajdžanski pa eden. Vojaški funkcionarji nepriznanega Gorskega Karabaha, so sporočili, da so droni azerbajdžanskih oboroženih sil, ubili dva armenska vojaka, ranili pa 14. Azerbajdžanska stran pa je sporočila, da je en njihov vojak izgubil življenje v “te ...

