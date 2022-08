Skoraj 4-letni deček iz Slovenije je zbolel za hudo obliko levkemije. Prestal je že dva meseca terapij, ampak ker je otrok edinec, nima nikogar, ki bi mu lahko daroval matične celice. Slovenski strokovnjaki so zato z iskanjem ustreznega darovalca matičnih celic za dečka pričeli v svetovni bazi, poročajo na 24 ur. Deček je bil do pred nekaj meseci zdrav in vesel otrok, še brez problema so z družino ...