Spar Slovenija želi do konca poletja zagnati novo sončno elektrarno za energetsko samooskrbo Energetika.NET Družba Spar Slovenija načrtuje še v letošnjem poletju zagnati novo sončno elektrarno na strehi Sparovega distribucijskega centra v Ljubljani. S sončno elektrarno moči do 1 MW, ki bo s svojimi 2073 sončnimi moduli prekrila obstoječe strešne površine skladiščnih prostorov, bodo v Sparu samooskrbno proizvedli 1 GWh električne energije na leto, so danes sporočili iz družbe.

