Množični turizem na Bledu: 'Tisoče poginulih rib in zastrupljeni kopalci' 24ur.com Da na vrhuncu turistične sezone večje količine zaudarjajočih odplak preplavljajo strugo potoka Jezernice na Bledu, opozarja Društvo za varstvo okolja Bled. V sporočilu za javnost opozarjajo, da se Sava Bohinjka, v katero se izlivajo odplake, duši v onesnaženju in v razraslih algah, v bližini nastanjeni gostje naj bi se soočali s prebavnimi težavami, v bližnji ribogojnici pa so morali zaradi zastr...

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Janez Janša

Ljudmila Novak

Vida Čadonič Špelič